Um homem morreu, esta terça-feira, ao cair de uma ravina no sítio do Cabo, na freguesia da Ponta do Pargo, no concelho da Calheta, extremo oeste da Madeira.

O sinistrado tinha 82 anos, era natural da Ponta do Pargo e terá caído de uma altura estimada em 100 metros, confirmou uma fonte dos bombeiros da localidade à agência Lusa.

Uma equipa de resgate de montanha, constituída por 10 homens dos Bombeiros Voluntários da Calheta, esteve no local.