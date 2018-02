Madeira prorroga concurso para ligação ferry com o continente

Hoje às 19:12 Facebook

O Conselho do Governo Regional da Madeira autorizou, esta quinta-feira, a prorrogação por mais 30 dias do prazo para a apresentação de propostas para a ligação ferry entre a região e o continente.

O procedimento concursal é na modalidade de concurso público internacional e tem por objetivo a concessão do serviço do transporte marítimo regular através do navio ferry entre a Madeira e o continente português.

O Governo ordenou a publicação do aviso de prorrogação em Jornal Oficial da União Europeia e no Diário da República, terminando o prazo a 19 de março.

O concurso exige ligações por um período mínimo de três meses (podendo ser por mais tempo) pelo valor de três milhões de euros.

O governo aprovou ainda um sistema de incentivos à internacionalização de empresas.