Mulher encontrada morta na marina do Funchal

O corpo de uma mulher que teria entre 50 e 60 anos de idade, sem indícios de violência, foi esta terça-feira de manhã retirado da marina do Funchal.

De acordo com o capitão do porto do Funchal, Guerreiro Cardoso, "o alerta de que havia um corpo a flutuar na marina foi dado por volta das 7.40 horas".

Para a operação de resgaste, foi acionada a Polícia Marítima, que tomou conta da ocorrência, e uma lancha de socorros a náufragos, que recolheu o corpo.

"O corpo já foi visto pelo delegado de Saúde [...] e o Ministério Público deu também permissão para a sua remoção, uma vez que não havia indícios de violência para que se suspeitasse de crime", explicou.

A mulher não tinha nenhum tipo de identificação.