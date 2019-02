Prédio em chamas no centro do Funchal

Paulo Lourenço Hoje às 19:46, atualizado às 20:20 Facebook

Um incêndio de grandes proporções deflagrou, esta sexta-feira, num prédio devoluto no centro do Funchal. Os bombeiros tiveram de resgatar uma pessoa que se encontrava no interior.

As chamas deflagraram no antigo edifício da Insular de Moinhos, bem no centro Funchal, mobilizando vários meios dos bombeiros.

Segundo testemunhas, o fogo alastrou aos vários pisos daquele edifício devoluto que ocupa o quarteirão entre a Travessa da Malta e o Largo do Pelourinho, na baixa da cidade do Funchal.

Um homem, presumivelmente um sem abrigo que ali pernoitava, teve de ser retirado pelos bombeiros com auxílio de uma escada.

