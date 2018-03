Quatro chegadas canceladas e dois voos divergidos no Aeroporto da Madeira

Hoje às 10:17 Facebook

Twitter

O mau tempo que afeta o arquipélago da Madeira está a condicionar esta sexta-feira os movimentos no aeroporto, com quatro voos de chegada cancelados pelas companhias e com outros dois voos divergidos para a pista do Porto Santo.

De acordo com fonte da estrutura aeroportuária, estão cancelados, na manhã desta sexta-feira, três voos da companhia aérea portuguesa TAP e um voo da companhia Easyjet.

"Os três voos da TAP eram provenientes de Lisboa e Porto e foram previamente cancelados pela companhia", enquanto o voo da Easyjet era proveniente de Londres, explicou.

Divergiram para a ilha do Porto Santo dois voos da Condor que já na quinta-feira tinham divergido para as ilhas Canárias.

De acordo com a estação meteorológica que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem no aeroporto, foi registada pelas 6.10 horas da manhã desta sexta-feira uma rajada de 106 quilómetros/hora.

No que concerne às estradas regionais, de acordo com informação da Direção Regional de Estradas, estão encerradas duas estradas e 12 estão "com o trânsito condicionado, na consequência da intempérie".

A Lusa tentou o contacto com várias entidades regionais, no sentido de prestarem informação sobre ocorrências do mau tempo desta madrugada, mas não foram prestados esclarecimentos.

Fonte do Governo Regional, que tutela o Serviço Regional de Proteção Civil, remeteu "o ponto de situação para mais tarde".

A capitania do Porto do Funchal mantém avisos ativos para agitação marítima forte, vento forte e má visibilidade para a orla costeira do arquipélago, enquanto o IPMA estendeu o aviso laranja (o segundo mais grave) de vento para as zonas montanhosas até às 18 horas desta sexta-feira e para a costa sul até às 15 horas.