Resgatado homem arrastado para o mar em Funchal

Ontem às 22:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A Capitania do Porto do Funchal coordenou, esta terça-feira, uma operação de resgate de um indivíduo arrastado para o mar quando se encontrava junto da orla costeira do Paul do Mar, no concelho da Calheta, na zona oeste da Madeira.

Segundo um comunicado da Autoridade Marítima, o indivíduo, de 41 anos e de nacionalidade portuguesa, foi socorrido por outros dois indivíduos, que deram conta das suas dificuldades, e por uma embarcação que se encontrava nas proximidades.

"O sinistrado encontrava-se inconsciente, necessitando de assistência médica imediata", revela o comunicado, acrescentando que o mesmo foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários da Calheta e por elementos da Equipa Médica de Intervenção Rápida, tendo posteriormente sido encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

A Capitania do Porto do Funchal, em coordenação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítima do Funchal (MRSC - Funchal) e em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil, enviou para o local uma embarcação salva-vidas