Estrada nova abate e provoca cratera no Funchal

Uma estrada regional na freguesia do Porto da Cruz, no concelho de Machico, na Madeira, abateu durante a madrugada desta quarta-feira, na sequência de fortes chuvas, tendo ficado interditada ao trânsito.

A Rua Marechal Spínola, no Porto da Cruz, em Machico, está interdita devido a "aluimento/colapso de parte da via", informou a Proteção Civil do Machico, em nota publicada esta quarta-feira de manhã no Facebook. A estrada em causa, localizada antes do túnel para o Faial, faz a ligação ao centro de saúde e ao lar de idosos da freguesia.

"Devido às fortes chuvas desta noite, a estrada que liga a freguesia à via rápida, na saída norte para o Faial, abateu, destruindo cerca de 70 a 80 metros da via, em cima de uma curva", disse à agência Lusa o presidente do município, Ricardo Franco, adiantando não haver outros danos a registar. O autarca detalhou que, junto à parte da via que abateu, vive um casal de emigrantes regressados de França: "Vamos retirá-los pelas traseiras e alojá-los condignamente, apesar de possuírem uma segunda casa".

O autarca adiantou que já tinha alertado a Direção Regional de Estradas para este risco, tendo a estrutura respondido que estava a monitorizar a situação. De acordo com o "Diário de Notícias da Madeira", a estrada era nova.