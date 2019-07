Homem morre a saltar de paraquedas no Porto da Cruz

Hoje às 15:45 Facebook

Um homem morreu, ao início da tarde deste sábado, no Porto da Cruz, concelho de Machico, no Funchal, depois de ter sofrido uma queda enquanto praticava "base jumping" (salto com paraquedas).

Segundo disse ao JN fonte dos Bombeiros Municipais de Machico, que mobilizou uma equipa para o local, "o homem foi encontrado sem sinais de vida".

O comandante da Capitania do Porto do Funchal, José Luís Cardoso, disse à agência Lusa que "qualquer coisa correu mal e o praticante de 'base jumping' caiu, não no mar, mas no solo da parte ribeirinha da Penha de Águia".

De acordo com o responsável pela Zona Marítima da Madeira, a equipa dos bombeiros que chegou ao local por via de uma vereda de difícil acesso está a equacionar "se o corpo será resgatado por terra ou por mar".

O praticante, de nacionalidade norte-americana, tinha cerca de 40 anos.

A Capitania do Porto do Funchal, o Serviço Regional de Proteção Civil, o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, Polícia Marítima, os Bombeiros Municipais de Machico e o SANAS tomaram conta da ocorrência, registada às 13.20 horas.