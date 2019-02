Viatura cai em ravina na Madeira com mulher no interior

Hoje às 20:14 Facebook

Uma viatura caiu esta segunda-feira numa ravina na zona da Ponta de São Lourenço (Machico), na Madeira, com uma mulher no interior, estando a decorrer operações para chegar à vítima, disse o capitão do porto do Funchal e Porto Santo.

"Recebemos o alerta às 17.23 horas para a queda de uma viatura ligeira na Ponta de São Lourenço. No interior de viatura está uma mulher encarcerada", disse à Lusa Guerreiro Cardoso, que também é o chefe do Departamento Marítimo da Madeira, cerca das 19.30 horas, referindo que não existe informação confirmada sobre o estado da vítima.

Guerreiro Cardoso afirmou que a viatura apenas tem a mulher no seu interior e que não foi ainda possível efetuar a operação de resgaste.

"Tentámos fazer a operação por mar, mas não foi possível chegar à vítima. Os bombeiros de Machico estão agora a avaliar a possibilidade de se tentar chegar à vítima por terra", indicou, acrescentando que a viatura caiu de uma altura de cerca de 50 metros.

Segundo a mesma fonte, foi uma embarcação marítimo-turística que deu o alerta, depois de ver que a viatura tinha caído, não sendo ainda conhecidos os motivos da ocorrência.

No local estão elementos da Polícia Marítima, a embarcação salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos, o SANAS - Corpo Voluntário de Salvadores Náuticos, os bombeiros de Machico e a PSP.