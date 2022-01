Madeira controla casos ativos e contactos através de aplicação eletrónica

JN/Agências Hoje às 18:15 Facebook

Mais de mil pessoas com covid-19 na Madeira já estão registadas na nova aplicação eletrónica criada pelo Governo Regional para acompanhar e monitorizar os casos ativos e contactos de positivos, indicou hoje o secretário da Saúde, Pedro Ramos.

"É uma aplicação amiga do cidadão, simples de executar, que vai permitir o registo de casos e seus contactos, o acompanhamento de casos e seus contactos, o acompanhamento da situação com o agravamento da sintomatologia, a passagem de declarações de cura, isolamento e incapacidade para a Segurança Social de forma automatizada para residentes e viajantes", explicou.

O governante falava na conferência de apresentação da nova aplicação - https://s-alerta.pt/CIDADAO -, no Funchal, na qual já estão registadas mais de mil pessoas infetadas com SARS-CoV-2, e cerca de 500 contactos diretos.

A partir de agora, quem testar positivo no arquipélago recebe uma mensagem no telemóvel a sugerir o registo na aplicação, após o que é informado dos procedimentos a ter, nomeadamente a indicação dos contactos mais próximos.

Durante o período de isolamento - cinco dias - é também feita a monitorização dos sintomas.

A nova plataforma está apta a disponibilizar os certificados de isolamento, de recuperação e de incapacidade temporária (baixa).

Estes documentos são válidos para todas as atividades e entidades empregadoras, devendo ser apresentados também na Segurança Social no prazo de cinco dias após a sua emissão.

As autoridades regionais indicam que se mantêm ativos os "meios tradicionais" para a população não familiarizada com as novas tecnologias.

"É humanamente impossível exigir que se continue a fazer o registo de casos e de contactos e emissão de documentos de isolamento, de recuperação e de capacidade em tempo útil para todos aqueles que estão a ser atingidos pela covid-19, com uma média de casos de crescimento exponencial, que na Região Autónoma da Madeira se traduz em mais de um milhar por dia", disse Pedro Ramos.

O governante indicou que a prevalência da variante ómicron no arquipélago é superior a 90%, pelo que o recurso à nova aplicação informática visa "não perturbar a eficiência do Sistema Regional de Saúde".

"Esta nova aplicação permite o acompanhamento da covid-19 pelos profissionais de saúde com a corresponsabilização do cidadão, dando particular importância à autogestão de cuidados", declarou, reforçando: "É uma nova ferramenta que permite o controlo da pandemia, através de uma comunicação diária quando necessário".

Pedro Ramos vincou que a aplicação surge na sequência das medidas adotadas pela região em 28 de dezembro de 2021, com o encurtamento dos tempos de isolamento para os positivos e contactos, tendo em conta a idade e o esquema vacinal dos cidadãos.

Naquela data, o Governo Regional da Madeira (PSD/CDS-PP) decidiu reduzir para cinco dias o isolamento de infetados assintomáticos com o vírus da covid-19 e de quem contactou com casos positivos, acabando mesmo com a quarentena de contactos vacinados com a terceira dose.

A medida foi anunciada no mesmo dia em que o executivo prolongou a situação de contingência em vigor no arquipélago desde 20 de novembro de 2021, bem como as medidas de contenção da pandemia, até às 23.59 horas do dia 15 de janeiro de 2022.