Madeira proíbe passeios e exercício físico depois das 18 horas

JN/Agências Hoje às 15:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Os passeios e o exercício físico nos espaços públicos da Madeira vão ser proibidos após o recolher obrigatório, que será antecipado para as 18 horas.

"Há uma situação que quero deixar esclarecida, a resolução [do Conselho do Governo Regional sobre o confinamento] vai ser alterada no sentido do exercício físico e os passeios não serem permitidos após o recolher obrigatório", declarou esta quinta-feira o presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque.

O chefe do executivo madeirense de coligação PSD/CDS adiantou que esta será uma das alterações que será determinada na reunião do Conselho de Governo que decorre hoje na Quinta Vigia, a sede da presidência. "A partir do recolher obrigatório, às 18 horas, vai toda a gente para casa", sublinhou, mencionando que existem casos de exceção como as situações de emergência, idas à farmácia ou trabalho.

Na terça-feira, Miguel Albuquerque já havia apontado o encerramento das atividades comerciais às 17 horas e recolher obrigatório às 18 horas "durante toda a semana" do Carnaval, medidas que também serão hoje formalizadas na reunião do elenco governativo. Esta medida representa a antecipação de uma hora ao que está atualmente em vigor e visa prevenir "as festas e convívios de Carnaval", disse o líder madeirense.

O executivo da Madeira também já cancelou todo o programa de Carnaval e o cartaz turístico. Mas deliberou manter a tolerância de ponto concedida há décadas aos funcionários da administração pública regional no dia de Carnaval, 16 de fevereiro, ao contrário do que fez o executivo nacional.

Miguel Albuquerque justificou que a tolerância é já uma das "expectativas" da população do arquipélago, nomeadamente no setor da educação e outros setores de atividade, salientando que "as regras de prevenção e contenção da pandemia continuam em vigor".

"É evidente que as épocas festivas são sempre com propensão natural das pessoas para conviverem mais ao realizarem festas e se juntarem, mas a ideia é prevenir e evitar isso", acrescentou.

PUB

De acordo com os últimos dados divulgados na quarta-feira pela Direção Regional de Saúde, a Madeira contabiliza 6056 casos confirmados de covid-19 desde março de 2020, dos quais 1705 encontram-se ativos, 60 óbitos, 66 pessoas hospitalizadas e 4291 doentes recuperados.