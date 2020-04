Máscaras já estão a chegar à casa de todos os madeirenses

JN/Agências Hoje às 15:09 Facebook

O Governo da Madeira já começou a distribuir máscaras à população do arquipélago no final da semana via CTT. Estão a ser entregues duas unidades por domicílio, abrangendo cerca de 200 mil pessoas.

"É um sinal que enviamos à população, de incentivo para a utilização das máscaras", disse Miguel Albuquerque a 13 de abril, após uma reunião do Conselho do Governo, no Funchal.

O presidente do Governo Regional da Madeira salientou na altura que a iniciativa se baseia em "estudos científicos" e "exemplos de outros países", que "recomendam vivamente" o uso de máscaras de proteção pela população em geral.

"Mais se informa que o Governo vai divulgar um vídeo, onde explica, de forma simples, como fazer uma máscara com as características exigidas pela Direção Regional de Saúde, que obedecem aos padrões da Organização Mundial de Saúde", reforçou.

Segundo uma resposta do gabinete de Miguel Albuquerque enviada esta quinta-feira à agência Lusa, a utilização de máscaras pela generalidade da população não é obrigatória porque isso "obrigaria a nova legislação".

O executivo mantém, contudo, a recomendação de que as máscaras sejam utilizadas por todos. Miguel Albuquerque tinha admitido que "numa fase posterior", com a redução das limitações à circulação, se poderia pensar num cenário de uso obrigatório de máscaras.

De acordo com boletim desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde, há 53 infetados na região autónoma da Madeira e nenhum óbito registado.