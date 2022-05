Milhares de pessoas assistem ao cortejo da Festa da Flor no Funchal

JN/Agências Hoje às 19:48 Facebook

Milhares de pessoas deslocaram-se, este domingo, ao centro do Funchal para assistir ao cortejo alegórico da Festa da Flor, o principal e mais concorrido momento do certame, que este ano regressou ao formato original, sem restrições.

"A ocupação hoteleira está quase a 100% e está toda a gente entusiasmada com a retoma da normalidade", afirmou o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, em declarações aos jornalistas antes do início do cortejo.

Em 2020 e 2021, a Festa da Flor foi adaptada ao contexto pandémico e aconteceu só depois do verão, em vez de se realizar na altura da primavera como habitualmente.

Hoje deslocaram-se ao Funchal milhares de pessoas para acompanhar o desfile como habitualmente, tendo o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, referido que este deve ser um dos cortejos mais concorridos de sempre.

"Nós temos hoje seguramente na Região Autónoma da Madeira mais de 60 mil turistas hospedados nos hotéis, no alojamento local e nos navios que nos estão a visitar, o que significa um número que não temos memória de ter atingido até hoje", sustentou.

O secretário regional considerou que o evento está a correr "de acordo com o planeado e a satisfação é notória", salientando o movimento visível nas ruas do Funchal.

"Temos aqui a presença de muito mais nacionalidades do que aquelas que nós operamos diretamente. Os voos diretos e indiretos, os charters e os regulares estão a acabar por fazer este efeito que nós estamos aqui hoje a presenciar", indicou ainda Eduardo Jesus.

As ruas do Funchal estão neste momento cheias de pessoas que assistem ao Cortejo da Flor, já sem máscara de proteção contra a covid-19, numa tarde soalheira e de calor.

A edição deste ano da Festa de Flor, que em 2021 se realizou apenas em outubro, teve início na quinta-feira e estende-se até ao dia 29 de maio, estando previstos 42 concertos, 36 atuações de 25 grupos folclóricos e 24 atuações dos grupos que participam no cortejo alegórico.

O cortejo de hoje, que arrancou às 16:00 no Funchal e ainda decorre, conta com a participação de 13 grupos (mais um do que no ano passado), num total de 1.400 figurantes.

O evento, um dos principais cartazes turísticos da região, organizado pelo executivo insular, resulta de um investimento total de cerca de um milhão de euros e envolve cerca de 4.100 pessoas.

Na segunda-feira, na apresentação da Festa da Flor 2022, que tem como tema "Madeira, a magia das flores", o secretário regional do Turismo destacou o regresso do espetáculo infantil associado ao 'Muro da Esperança', do 'Muro da Solidariedade' e o 'Madeira Flower Classic Auto Parade', iniciativas que não aconteceram nos últimos dois anos devido à pandemia.

Como novidades, o governante realçou o espetáculo de artes circenses, que decorre nos dias 27, 28 e 29 de maio, no anfiteatro do Jardim Municipal do Funchal, e "as estátuas vivas associadas à festividade da flor" que estarão em algumas zonas da cidade.

O mercado das flores e de produtos regionais conta com "17 casinhas" e funciona até às 24:00 no fim de semana e até às 22:00 nos restantes dias.

A Festa da Flor acontece tradicionalmente no início da primavera, tendo começado a ser um dos principais cartazes turísticos da Madeira em 1979, divulgando as flores que tornaram a ilha conhecida.

A sua origem está numa iniciativa com o mesmo nome, organizada pelo Ateneu Comercial do Funchal desde 1954, mas passou depois a ter programa oficial organizado pelo Governo Regional.