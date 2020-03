Oito casos de Covid-19 na Madeira

Hoje às 18:56 Facebook

A Madeira elevou para oito, este sábado, o número de casos de Covid-19, mais um do que na sexta-feira.

O balanço foi feito pelo Instituto de Administração da Saúde da região autónoma (IASAÚDE), que indicou que 345 pessoas se encontram em vigilância ativa.

"No que diz respeito à caracterização destes casos confirmados, temos dois doentes do género masculino, seis doentes do género feminino, e, em relação à sua idade, temos cinco doentes com idades entre os 60 e os 69 anos e três doentes com idades entre os 70 e 79 anos", disse a vice-presidente do Instituto, Bruna Gouveia.

A responsável explicou que os doentes se encontram no internamento dedicado ao Covid-19 no Hospital Central do Funchal e a sua situação é estável.