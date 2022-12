Casal embriagado leva comandante a aterrar avião de emergência

JN Hoje às 21:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal aparentemente embriagado protagonizou, na tarde desta quinta-feira, uma discussão a bordo de um avião que sobrevoava a ilha da Madeira e que obrigou o comandante a aterrar de emergência no Porto Santo. Os desordeiros foram desembarcados e o voo que vinha do Reino Unido seguiu o seu curso até Tenerife.

De acordo com o "Diário de Notícias da Madeira", o avião tinha descolado do aeroporto de Manchester cerca das 14 horas e, cerca de três horas e meia depois, o casal começou a discutir, pondo em causa as regras de segurança do transporte aéreo.

O comandante tomou a decisão de aterrar no Porto Santo, na Madeira, e alertar as autoridades locais. A PSP e também o SEF foram chamados para tomar conta da ocorrência.

PUB

O avião ficou parado cerca de uma hora até ter autorização para retomar o voo. O casal ficou em terra.