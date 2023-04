Fotografia e vídeo "mergulham" nas águas límpidas do Porto Santo

Joana M. Soares Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O Campeonato Nacional de Fotografia e Vídeo Subaquáticos realiza-se no Porto Santo, entre os dias 25 e 30 deste mês. Estão confirmados 55 atletas nacionais e internacionais que vão fotografar e filmar o Mundo subaquático na ilha dourada portuguesa. Porquê? Porque estas são as águas com "mais transparência e com uma vida marinha gigante", diz a organização.

Entre 25 e 30 de abril, Porto Santo será a capital mundial da imagem debaixo de água. Estarão presentes atletas oriundos de Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, Suíça, entre outros países.

Avelino Silva, presidente da Associação de Natação da Madeira (ANM), entidade promotora local, explica ao JN que se realizarão por dia quatro mergulhos em quatro sítios diferentes.

Na organização do evento também participam a Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, a Associação de Promoção da Madeira e do Turismo, a Secretaria Regional do Mar e das Pescas, a Câmara Municipal do Porto Santo, a entidade Naval do Porto Santo, a Capitania, os portos da Madeira, a Proteção Civil e outras entidades que auxiliam logística e financeiramente a competição.