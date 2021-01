Recolher obrigatório na Madeira a partir das 19 horas à semana

R.N.C. Hoje às 17:16 Facebook

O Governo Regional da Madeira anunciou esta segunda-feira mais restrições para combater a pandemia da covid-19.

Até 31 de janeiro, vai ser proibida a circulação entre as 19 horas e as cinco horas do dia seguinte, aos dias da semana, no arquipélago. Já ao fim de semana, a interdição vigora entre as 18 horas e as 5 horas do dia seguinte. O anúncio foi feito por Miguel Albuquerque em conferência de imprensa, esta segunda-feira.

Quanto às atividades industriais, comerciais e dos serviços, o funcionamento deverá parar às 18 horas à semana, e às 17 horas, ao fim de semana e nos feriados municipais. No caso dos restaurantes, os espaços só poderão funcionar até às 22 horas para entregas ao domicílio.

Desta forma, o arquipélago não deverá decretar um confinamento geral, como se espera que aconteça esta semana em Portugal Continental.

Contudo, no que toca às aulas, o Governo Regional decretou que as aulas sejam suspensas para os alunos do 3.º ciclo e ensino secundário. Os restantes graus de ensino, incluindo as creches e jardins de infância, deverão manter-se abertos.

As novas restrições da Madeira explicam-se pelo aumento substancial de casos de covid-19, associados à variante do vírus no Reino Unido. O arquipélago regista 1201 infeções ativas e 20 vítimas mortais desde o início da pandemia.