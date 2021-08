Regiões montanhosas da Madeira em alerta vermelho para tempo quente

JN/Agências Hoje às 12:08 Facebook

Twitter

Partilhar

As regiões montanhosas da ilha da Madeira estão sob alerta vermelho para tempo quente desde as 9 horas, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), referindo que o aviso se mantém até às 18 horas de segunda-feira.

O IPMA emitiu para o restante arquipélago -- costas sul e norte da ilha da Madeira e Porto Santo -- alertas laranja, devido à "persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima", que poderá atingir 35º graus centígrados.

O tempo quente deverá manter-se no arquipélago até quarta-feira, 18 de agosto.

O vento, em geral de leste/nordeste, será temporariamente moderado (até 30 quilómetros/hora), com rajadas da ordem de 70 quilómetros/hora, sendo que, no Funchal, os maiores valores da intensidade deverão registar-se entre o fim da tarde de segunda-feira e o início da manhã de terça-feira.

Face às condições meteorológicas previstas, o Serviço de Proteção Civil da Madeira recomenda à população que adote comportamentos e medidas de prevenção, no sentido de evitar a ocorrência de incêndios.