Resgatados dois jovens numa praia do Funchal

Operacionais da Estação de Salva-vidas do Funchal resgataram, esta segunda-feira, dois jovens, de 17 e 18 anos, no mar da Praia Formosa, na zona oeste do concelho, anunciou a autoridade marítima.

Na informação é referido que o alerta foi dado cerca das 18 horas, através do Subcentro de Coordenação e Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, para a situação de duas pessoas que estavam "em dificuldades" naquela praia.

"Foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal e da Estação Salva-vidas do Funchal", pode ler-se na nota.

Os jovens foram resgatados "com sinais de hipotermia", transportados para a marina do Funchal, assistidos por elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e encaminhados para uma unidade hospitalar.

A Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.