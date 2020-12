Homem morre em incêndio numa habitação na Ribeira Brava

JN/Agências Hoje às 14:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu esta segunda-feira na sequência de um incêndio que deflagrou na sua habitação, no concelho da Ribeira Brava, por "possível inalação de fumo".

Segundo disse à Lusa fonte da corporação dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, na zona oeste da Madeira, "o homem já se encontrava morto por possível inalação de fumo e gases", visto "o quarto onde se encontrava a vítima não apresentar sinais de fogo".

"Quando lá chegámos, o fogo já se encontrava no hall de entrada da habitação e já tinha consumido um quarto de dormir, mas não o quarto onde a vítima se encontrava", declarou Roberto Gonçalves, chefe de serviço da corporação.

O alerta para o incêndio foi dado cerca das 10 horas, referiu, e quando os elementos da corporação extinguiram as chamas encontraram a vítima, que vivia sozinha, já sem vida no interior.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, declarou à Lusa que "as forças policiais ainda estão a apurar as causas do incêndio".

A vítima, disse, era "um homem na casa dos 70 anos".