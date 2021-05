Buscas para encontrar homem desaparecido no mar da Madeira

JN/Agências Hoje às 12:48 Facebook

Um homem está dado como desaparecido no mar da Madeira desde a noite de sábado, pelo que está a decorrer uma operação de busca que envolve a Polícia Marítima e a Polícia de Segurança Púbica (PSP).

"As buscas estão a decorrer perto do Pico da Atalaia [costa sul da ilha] e envolvem duas embarcações, uma da Polícia Marítima, outra do Instituto de Socorro a Náufragos", disse à agência Lusa o comandante da Zona Marítima da Madeira, Guerreiro Cardoso.

O responsável explicou que o alerta foi dado no sábado à noite por um familiar à PSP, que depois contactou a autoridade marítima.

O homem, de 52 anos, desapareceu na zona da Atalaia, na freguesia do Caniço, conselho de Santa Cruz, leste da Madeira.

"As primeiras buscas foram feitas no sábado à noite, mas revelaram-se infrutíferas, e hoje de manhã foram retomadas", disse Guerreiro Cardoso, indicando que a operação decorre no mar e em terra, junto à costa.