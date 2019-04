As reações oficiais à tragédia na Madeira

Ontem às 23:33 Facebook

Vinte e nove pessoas morreram e mais de duas dezenas de pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira, num acidente em Caniço, Santa Cruz, na Madeira.

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, foi um dos primeiros a reagir ao acidente.

"O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o Governo Regional vêm lamentar o acidente com um autocarro, hoje, no Caniço, que vitimou vários cidadãos estrangeiros, aproveitando, desde já, para endereçar os pêsames a todos os familiares das vítimas mortais e deixar a garantia de que tudo será feito em prol dos sobreviventes", lê-se numa nota de pesar enviada pelo gabinete da presidência da Madeira às redações.

O executivo reforça que a situação "está a ser acompanhada, a par e passo, por diversos serviços do Governo Regional, que fizeram imediatamente direcionar os meios de socorro adequados para o local".

Marcelo exprime pesar aos familiares e vai falar com Presidente alemão

Em declarações no exterior do Palácio de Belém, em Lisboa, em direto para o Telejornal da RTP, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que irá falar com o seu Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, na quinta-feira.

"Na quinta-feira mesmo tinha aprazado uma conversa com o Presidente alemão. Aproveitarei para lhe apresentar o pesar do povo português pelo sucedido", disse o chefe de Estado.

Costa expressa pesar às famílias das vítimas e a Angela Merkel

O primeiro-ministro, António Costa, transmitiu, em nome do Governo português, as "sentidas condolências" às famílias das vítimas do acidente com um autocarro turístico na Madeira e exprimiu o seu pesar à chanceler alemã, Angela Merkel.

"Foi com profundo pesar que tomei conhecimento do trágico acidente na Madeira. A todas as famílias envolvidas transmito, em nome do governo português, as mais sentidas condolências", escreveu o líder do executivo.

Bispo do Funchal expressa "grande tristeza"

Numa mensagem de pesar, Nuno Brás afirma que foi "com grande tristeza" que tomou "conhecimento do grave acidente de autocarro de turismo que provocou numerosos mortos, no Caniço".

"Encomendo os que faleceram nas mãos de Deus e envio as minhas condolências aos seus familiares", lê-se na mensagem do prelado do Funchal.

"Participando na dor dos que estão a sofrer, peço a Nossa Senhora do Monte [padroeira da Madeira] que seja conforto e dê coragem a todos os que sofrem, bem como aos profissionais que deles cuidam", acrescenta.

Ferro Rodrigues envia mensagem de "enorme consternação"

À agência Lusa, fonte do gabinete de Ferro Rodrigues adiantou que o presidente da Assembleia da República endereçou uma mensagem aos presidentes da Assembleia Legislativa e do Governo Regional da Madeira, bem como uma nota de pesar ao embaixador da Alemanha em Lisboa, "expressando o pesar do parlamento português".

"Foi com enorme consternação que tomei conhecimento do trágico acidente havido esta tarde no Caniço, que provocou um elevado número de vítimas mortais, assim como dezenas de feridos", pode ler-se na nota.

Ferro Rodrigues, em seu nome e do parlamento, transmite às "famílias enlutadas a manifestação do nosso sentido pesar e a mais profunda solidariedade".

Governo alemão manifesta dor profunda por todos os que perderam a vida

Na rede social Twitter, o porta-voz do Governo alemão deixa ainda os contactos do serviço de negócios estrangeiros para os membros das famílias que pretendam informações.

"Chegam-nos notícias terríveis da #Madeira. Sentimos uma dor profunda por todos aqueles que perderam a vida na queda do autocarro, os nossos pensamentos estão com os feridos", pode ler-se na mensagem de Steffen Seibert.

BE lamenta "notícia terrível" e expressa solidariedade

O BE lamentou hoje a "notícia terrível e triste" na Madeira e expressou o pesar e a solidariedade pelas mortes, esperando que sejam prestados todos os cuidados necessários às vítimas.

"Cumpre-nos lamentar o acidente terrível, expressar o pesar pelas mortes e esperar que sejam prestados todos os cuidados necessários às vítimas que ainda precisam de cuidados", disse à agência Lusa o coordenador regional do BE na Madeira, Paulino Ascenção.

Entretanto, na rede social Twitter, a coordenadora do BE, Catarina Martins, lamentou a "notícia terrível e triste" na Madeira.

Presidente da Junta do Caniço manifesta condolências às vítimas

O presidente da Junta do Caniço, Milton Teixeira, manifestou condolências às famílias das vítimas mortais do acidente ocorrido hoje nesta freguesia, no concelho de Santa Cruz, Madeira, que provocou 28 mortos e 28 feridos.

"O presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira, e restante executivo vêm desta forma prestar as suas condolências às famílias das vítimas mortais do acidente ocorrido hoje na estrada Ponta da Oliveira", lê-se num comunicado enviado às redações.

A mesma nota destaca que o executivo da junta "esteve presente no local das operações" e enaltece "a rápida intervenção e todo o trabalho efetuado pela corporação de Santa Cruz, juntamente com todos as outras corporações que se lhes vieram juntar".