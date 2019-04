Dolores e Katia Aveiro solidárias com tragédia na Madeira

Hoje às 00:09 Facebook

Dolores Aveiro e a filha Katia reagiram com consternação à tragédia que abalou a Madeira, esta quarta-feira à tarde, quando um autocarro que transportava turistas se despistou, provocando a morte a 29 pessoas e deixando outras 27 feridas.

Foi através do Instagram que a mãe e a irmã mais nova de Cristiano Ronaldo se mostraram solidárias com as vítimas do acidente.

"Minhas orações vão para quem se foi, e para aqueles que perderam os seus. Que tristeza. A minha terra está de luto", escreveu a matriarca do clã Aveiro, no InstaStories da rede social. Através da mesma ferramenta, também Katia Aveiro postou o título de uma notícia sobre o caso e legendou: "Triste demais com esta notícia. Meu pensamento e minhas orações estão com todos".

Vinte e nove pessoas morreram e 27 ficaram feridas, esta quarta-feira, na sequência de um acidente com um autocarro que transportava turistas no Caniço, Madeira. O sinistro ocorreu cerca das 18.30 horas na zona do Caniço, na curva junto ao entroncamento da Estrada da Ponta da Oliveira com a Rua Alberto Teixeira (antiga variante).

O balanço inicial era de 28 vítimas mortais e 28 feridos mas foi atualizado, respetivamente para 29 e 27, depois de uma mulher ter sucumbido aos ferimentos, esta noite, nos cuidados intensivos do Hospital do Funchal. Das pessoas que morreram, todas estrangeiras, 11 eram homens e 18 eram mulheres. Nenhuma criança esteve envolvida no acidente.

Entre os 27 feridos, contam-se dois portugueses, que se encontram no bloco operatório da unidade hospitalar, e cuja identidade não foi revelada. Serão o guia e o condutor do autocarro acidentado.