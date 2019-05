Encontrado cadáver de homem no fundo de uma falésia em Santa Cruz

Hoje às 14:46 Facebook

O cadáver de um homem foi esta terça-feira encontrado no fundo de uma falésia na zona do Caniço, no concelho de Santa Cruz, na zona leste da Madeira, disseram fontes dos bombeiros e policiais.

Segundo fonte dos Bombeiros de Santa Cruz, o alerta foi transmitido à corporação pelo Serviço Regional de Proteção Civil pelas 12.30 horas, por estrangeiros, que notaram o corpo numa falésia com uma altura de cerca de 150 metros.

"Para o local foram dois elementos, que desceram a vereda que dá acesso à praia do Portinho, e uma ambulância", adiantou, confirmando tratar-se de "um homem, já cadáver".

A fonte da Polícia de Segurança Pública confirmou a situação, adiantando que, como o corpo "se encontra na orla marítima, a competência é da Polícia Marítima, que tomou conta da ocorrência".

Por seu turno, o coordenador da Polícia Judiciária informou que até às 13.45 horas não tinha sido contactado por causa desta situação.

A Lusa tentou contactar o comandante da Zona Marítima, mas até ao momento não foi possível obter qualquer informação.