Há um avião pronto para levar vítimas da Madeira para a Alemanha

O chefe de gabinete da chanceler alemã, Angela Merkel, disse esta quinta-feira que um avião com apoio médico está pronto para voar para a Madeira com a missão de transportar para a Alemanha os afetados pelo acidente ocorrido na quarta-feira.

Helge Braun disse aos jornalistas, em Berlim, que as identidades e o número exato de cidadãos alemães entre os 29 mortos no acidente que ocorreu, com um autocarro na ilha portuguesa ainda não são claros.

Entretanto, Braun disse que tem "informações de que era um grupo de viagem composto principalmente por turistas alemães".

O chefe de gabinete disse que as informações sobre as vítimas só serão libertadas quando os familiares forem informados.

Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas em Santa Cruz, na Madeira, na quarta-feira.

Uma das vítimas morreu no hospital central do Funchal, onde deram entrada 28 feridos, dois dos quais portugueses.

As vítimas mortais são 11 homens e 18 mulheres, todas alemãs segundo as autoridades regionais da Madeira.

O Governo português decretou três dias de luto nacional, como forma de expressão de pesar e de solidariedade de toda a população nacional para com as vítimas, e suas famílias.