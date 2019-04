Marcelo na Madeira: "Palavra de solidariedade aos familiares e às vítimas"

Hoje às 13:56 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou esta sexta-feira o local onde se deu o acidente que matou 29 pessoas na Madeira. Marcelo indicou que o "governo alemão agradeceu o modo como foi prestado o auxílio" às vítimas.

"A primeira palavra é de solidariedade relativamente aos familiares das vítimas e às vítimas que estão a ser assistidas. Em segundo lugar, de agradecimentos a todos aqueles que, de uma forma tão competente, deram o seu contributo. E também a todas as pessoas. O presidente alemão agradeceu-me. Houve uma preocupação de acolher, de tratar, de cuidar", disse Marcelo, à chegada ao local da tragédia. "Estes dias são muito densos. Devemos respeitar os sentimentos das famílias das vítimas".

O acidente com um autocarro na quarta-feira, no Caniço, provocou 29 mortos e 27 feridos. Das vítimas que deram entrada no hospital do Funchal, 11 já tiveram alta e 16 continuam internadas, 14 alemães e dois portugueses.