Buscas alargadas para encontrar jovem militar desaparecido na Madeira

Foram alargadas, esta segunda-feira, as buscas para encontrar um jovem militar que está desaparecido desde sábado, após ter caído ao mar quando estava a pescar com um amigo.

O homem de 25 anos estava no antigo cais de São Jorge, no concelho de Santana (norte da ilha), com um amigo, quando terá caído ao mar, acabando por desaparecer.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal, estão empenhados, por mar, uma embarcação da Estação Salva-vidas do Funchal, o navio NRP Hidra, da Marinha Portuguesa, uma embarcação do SANAS Madeira e uma embarcação da GNR.

Por terra, estão empenhados elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal, da Guarda Nacional Republicana e do Exército Português. No local está também uma equipa de drones do Comando Operacional da Madeira e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

Encontram-se a decorrer operações de mergulho, realizadas por uma equipa do SANAS Madeira, na área adjacente ao acidente.

Segundo o que foi possível apurar, o jovem encontrava-se a praticar a atividade da pesca com um amigo, tendo alegadamente caído e acabado por desaparecer no mar.