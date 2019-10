Derrocada na Madeira terá deixado pessoas soterradas

Rita Salcedas Hoje às 14:30, atualizado às 15:38 Facebook

Uma derrocada, ao início da tarde desta quarta-feira, na Levada do Caldeirão Verde, no município de Santana, norte da Madeira, terá deixado pessoas soterradas.

O Serviço Regional de Proteção Civil e fonte dos Bombeiros Voluntários de Santana também confirmaram o acidente, remetendo detalhes para mais tarde. "Uma equipa de bombeiros foi para lá, mas ainda não temos informações", disse fonte da corporação. O comandante dos B. V. de Santana, que estava a deslocar-se para o local quando foi contactado, também não soube prestar esclarecimentos sobre o incidente, à semelhança de fonte oficial do Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza.

A Levada do Caldeirão Verde, trilho de 6,5 quilómetros e com um tempo médio de percurso de cinco horas e meia, é muito procurada por turistas. Com início e fim no Parque Florestal das Queimadas, oferece ao caminhante vistas das paisagens do interior da ilha.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o município de Santana regista céu limpo, sem chuva nem aguaceiros, e temperaturas entre os 19 e os 26 graus Celsius.