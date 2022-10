Encontradas ossadas de madeirense desaparecido em 2014

JN/Agências Hoje às 15:57 Facebook

As ossadas encontradas na segunda-feira na freguesia da Ilha, no concelho de Santana, no norte da Madeira, são de um madeirense que desapareceu naquela zona em 2014.

Em declarações à agência Lusa, fonte da Polícia Judiciária adiantou que "não há suspeita de crime na origem do desaparecimento" do homem, escusando-se a revelar mais pormenores sobre a pessoa.

Ainda de acordo com a mesma fonte, as ossadas vão ser objeto de exames pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e exames complementares pelo Laboratório de Polícia Cientifica.

Na segunda-feira, a PJ adiantou à Lusa que se tinha deslocado "ao local logo que foi comunicado pela Polícia de Segurança Pública de Santana, que foi alertada por um popular, para o aparecimento das ossadas".