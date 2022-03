Turista alemão arrastado por onda na Madeira

JN/Agências Hoje às 17:56 Facebook

Um turista alemão de 72 anos foi esta sexta-feira arrastado por uma onda quando passeava à beira mar no concelho da Calheta, na Madeira, estando a decorrer uma operação de busca com várias forças envolvidas, informou a autoridade marítima.

Numa nota, a autoridade marítima adianta que o alerta sobre esta ocorrência foi dado às 13.24 horas.

Segundo a nota, o homem terá sido "surpreendido e arrastado por uma onda enquanto caminhava com outras três pessoas junto ao mar".

As buscas foram "desencadeadas de imediato", envolvendo elementos da Estação Salva-vidas do Funchal, do Comando local da Polícia Marítima do Funchal e da PSP.

"Nas operações de busca foi também ativada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários da Calheta e um drone do Comando Operacional da Madeira", pode ler-se ainda na mesma informação.

Estas operações estão a ser coordenadas no local pelo Capitão do Porto e Comandante local da Polícia Marítima do Funchal.