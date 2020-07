Uso de máscara vai ser obrigatório na Madeira, até na rua

Hoje às 12:46 Facebook

A Madeira vai instituir o uso obrigatório de máscara em locais públicos do arquipélago, incluindo as ruas.

A decisão deverá ser anunciada esta terça-feira à tarde pelo Governo Regional Madeirense, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque.

A informação foi avançada pelo canal "SIC Notícias" e pelo jornal "Público", esta terça-feira de manhã.

A obrigatoriedade da máscara insere-se num pacote de novas medidas a implementar no arquipélago para o combate à covid-19. Segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) a Madeira anotou 105 casos positivos da doença desde o início da pandemia, sem qualquer registo de vítimas mortais.

A medida, prevista para entrar em vigor durante o mês de setembro, para o regresso às aulas, foi antecipada para 1 de agosto. Segundo o "Diário de Notícias da Madeira", o Governo Regional acelerou o processo depois de milhares de pessoas terem assistido a uma corrida automóvel, há duas semanas, sem medidas visíveis de proteção ou distanciamento social.

Tendo em vista a realização do Rali Vinho da Madeira, em agosto, o executivo liderado por Miguel Albuquerque antecipou a obrigatoriedade do uso de máscara, que visa, ainda, segundo o "Publico", servir de contenção ao contágio nos aglomerados de pessoas que se formam junto a estabelecimentos de diversão noturna no arquipélago madeirense.