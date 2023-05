Vários meios empenhados em buscas por homem desaparecido no mar

JN/Agências Hoje às 12:19 Facebook

Vários meios estão hoje empenhados nas buscas por um homem de 25 anos que desapareceu na Madeira, depois de cair ao mar, no concelho de Santana, disse à Lusa o capitão do Porto do Funchal.

De acordo com Rui Teixeira, o alerta foi dado no sábado à noite, tendo as buscas decorrido até às 2 horas e sido, entretanto, retomadas às 7 horas.

O homem estava a pescar no antigo cais de São Jorge, no concelho de Santana (norte da ilha), com um amigo, quando terá caído ao mar, acabando por desaparecer.

Segundo o capitão do Porto do Funchal, que está a coordenar a operação, estão no local uma lancha de fiscalização da Marinha, uma embarcação da Estação Salva-Vidas do Funchal, uma embarcação do SANAS - Associação Madeirense para o Socorro no Mar e uma equipa de drones do Comando Operacional da Madeira.

A fazer buscas por terra estão elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal, dos Bombeiros Voluntários de Santana e da GNR.

Uma psicóloga do exército também está no local, referiu Rui Teixeira.

Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, uma aeronave da Força Aérea Portuguesa está também envolvida nas buscas.