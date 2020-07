Hoje às 19:57 Facebook

A Câmara de Aguiar da Beira, na Guarda, está a promover a iniciativa "Cinema Drive-In", que vai decorrer nos próximos dias 1 e 2 de agosto.

A atividade vai ser de entrada gratuita e decorrerá no Complexo Desportivo local, com a colaboração do Cineclube de Viseu.

