Aguiar da Beira inaugura três percursos de orientação a explorar

O município de Aguiar da Beira inaugura, esta quarta-feira, três percursos permanentes de orientação. O objetivo é promover o território nas vertentes competitiva e turística.

O projeto "Oriented for Life", promovido pela autarquia de Aguiar da Beira, assenta numa aposta que pretende promover o território em diferentes vertentes - do lazer à alta competição.

Com acesso gratuito, os três percursos desenvolvidos são: Percurso de Orientação Turística de Aguiar da Beira, o Percurso de Orientação Turística Dolmens de Carapito e o Percurso de Orientação Turística Rota do Míscaro.

Os caminhos foram criados para que os turistas e atletas possam explorar os pontos mais interessantes do município de Aguiar da Beira.

O projeto culmina com a organização do campeonato do Mundo de Juniores, que se vai realizar em 2021.

Os mapas que ilustram os percursos estão na biblioteca municipal.