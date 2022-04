Feira Medieval anima Aldeia Histórica de Castelo Mendo

Certame regressa este fim de semana após dois anos de interregno devido à pandemia.

A Feira Medieval de Castelo Mendo regressa este fim de semana após um interregno de dois anos devido à pandemia, para dar "visibilidade" à Aldeia Histórica do concelho de Almeida. O evento que começa hoje, sábado, e termina amanhã, é organizado pelo município de Almeida, em colaboração com a União de Freguesias de Castelo Mendo, Ade, Mesquitela e Monteperobolso.

O presidente da Câmara Municipal de Almeida, António José Machado, disse que a Feira Medieval pretende "dar fôlego e visibilidade" à Aldeia Histórica de Castelo Mendo.

O autarca admitiu esperar que o certame atraia muitos visitantes nacionais e também de Espanha, por considerar que após os confinamentos causados pela pandemia, "há uma vontade de sair, de estar e de ver".

A Feira Medieval de Castelo Mendo estava inicialmente agendada para o fim de semana anterior, mas foi adiada pela organização devido às previsões meteorológicas adversas.

Assim, este fim de semana é retomada "a Feira Medieval de Castelo Mendo, cumprindo o foral de 1229 de D. Sancho II, recriando um dia de festa".

"Durante o serão de sábado e o dia de domingo deixe-se seduzir pelos aromas, sons e surpresas do passado que vão acontecer no palco da 'vila', deixe-se encantar com as diabruras dos jograis, os galanteios dos espadachins, divirta-se com as rábulas dos bobos e com os amores e desamores das damas e dos nobres, deixe-se enfeitiçar pelas bruxas malévolas do caldeirão de ferro, delicie-se com os manjares e as bebidas nas tabernas do mercado", anunciaram os promotores da iniciativa.

Segundo o programa, este sábado, a partir das 21 horas, realiza-se a visita encenada "Onde está D. Menda", que permitirá "percorrer as ruelas da 'vila' e descobrir a teia de histórias e memórias de uma Aldeia Histórica cheia de História".

Amanhã, domingo, a Feira Medieval, que abre pelas 10 horas e encerra pelas 19 horas, inclui animação e teatro de rua, danças, um desfile histórico, um desfile de cavaleiros apeados e montados, demonstrações de armas, entre muitas outras atividades.

Castelo Mendo é uma das 12 Aldeias Históricas de Portugal.

De acordo com a página da internet da Direção-Geral do Património Cultural, a povoação de Castelo Mendo desempenhou, desde o início do século XIII, "um papel fundamental na defesa da fronteira do território nacional, pelo que em 15 de março de 1229 D. Sancho II doou-lhe o primeiro foral" e, em 1281 "D. Dinis confirmou o foral dado por D. Sancho II e instituiu uma feira na aldeia".

"A partir de então, o desenvolvimento urbano de Castelo Mendo ficou claramente marcado por dois núcleos distintos, o burgo velho, uma área de forma oval que integra o edifício do castelo e a igreja de Santa Maria, e o burgo novo, de traçado irregular delineado pelas muralhas dionisinas, cuja malha urbana se foi desenvolvendo entre os séculos XIV e XVII", lê-se.