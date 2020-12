Casal de idosos encontrado morto em Almeida

Madalena Ferreira Hoje às 16:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal de idosos de Valverde, Almeida, foi encontrado morto ao início da tarde deste domingo.

Foi um dos filhos, agente da PSP, que foi a casa dos pais e, percebendo que ambos estavam inanimados, deu o alerta e pediu socorro. "Eram 13.40 horas", confirmou ao JN fonte da Autoridade Distrital de Proteção Civil.

As vítimas, de 86 e 76 anos, viviam sozinhas na povoação mas, de acordo com a vizinhança, eram permanentemente acompanhadas pelos filhos. "A filha ainda ontem cá esteve", contou uma habitante da aldeia, referindo-se à mais nova do casal, que é enfermeira. Valverde tem pouco mais de 60 residentes e integra a União de freguesias de Azinhal, Valverde e Peva

A Polícia Judiciária da Guarda está no interior da habitação onde o casal de idosos foi encontrado morto. A equipa de inspetores recolhe indícios que permitam ajuizar para já se há ou não indícios de crime.

Tudo aponta para que a morte do casal tenha sido acidental, por inalação de monóxido de carbono. Os dois idosos foram encontrados pelo filho, dentro do quarto, para onde terão levado uma braseira a carvão. Admite-se que o quarto totalmente fechado e sem qualquer arejamento terá ficado sem oxigénio, mas só a autópsia confirmará a causa da morte.

Para o local foram mobilizados oito homens e quatro viaturas dos bombeiros de Almeida, INEM e GNR.