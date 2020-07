Despiste mata homem de 27 anos na A25

JN/Agências Hoje às 13:23, atualizado às 15:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 27 anos morreu, este sábado, no despiste de um veículo ocorrido na autoestrada A25 (Aveiro/Vilar Formoso), nas proximidades de Vilar Formoso, no concelho de Almeida, distrito da Guarda.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à agência Lusa que o alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 193 da A25, no sentido Vilar Formoso - Guarda, foi dado pelas 10.30 horas.

Segundo Tiago Santos, coordenador local de emergência da Delegação da Cruz Vermelha de Vilar Formoso, o despiste do automóvel de matrícula francesa, onde apenas viajava a vítima mortal, um homem com 27 anos, de nacionalidade portuguesa, aconteceu numa curva da A25, a cerca de dois quilómetros de distância da fronteira de Vilar Formoso.

O responsável disse à agência Lusa que quando os meios de socorro da Cruz Vermelha chegaram ao local encontraram "o carro capotado fora da estrada e a vítima fora da viatura".

Após a chegada da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda e do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de Viseu, foi tentada a reanimação da vítima, "mas sem sucesso", indicou.

"O médico do INEM confirmou o óbito no local. Não houve transporte no helicóptero porque foi confirmado o óbito por volta das 11:40", relatou Tiago Santos.

"A A25 foi reaberta às 14:20", disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

No local do sinistro, para além do helicóptero do INEM, estiveram 22 elementos e oito viaturas da Delegação da Cruz Vermelha de Vilar Formoso, dos Bombeiros Voluntários de Almeida, VMER da Guarda, GNR e da empresa concessionária da A25, segundo a mesma fonte.

O acidente está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.