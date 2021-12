Troço final da A25 com festa estragada em Vilar Formoso

Madalena Ferreira Hoje às 09:52 Facebook

Abertura da ligação rodoviária à A62 marcada por críticas dos autarcas dos dois lados da fronteira.

A abertura da nova ligação transeuropeia entre a A25 e a espanhola A62 foi tudo menos consensual. Enquanto os representantes dos governos de Portugal e de Espanha destacaram a importância da nova infraestrutura rodoviária, os autarcas dos dois lados da antiga linha de fronteira de Vilar Formoso estragaram a festa de inauguração com críticas verbalizadas ao investimento que pode apagar do mapa quer Vilar Formoso quer Fuentes de Oñoro.

"Hoje não é dia de festa", disse logo o presidente da Câmara de Almeida, António Machado. "Isto é um revés nas legítimas expectativas destas populações e é tempo do Governo se deixar de retóricas e promessas e passar aos atos para não deixar morrer estes territórios", referiu o autarca para explicar que a abertura da nova ligação rodoviária vai retirar o tráfego do centro de Vilar Formoso, sem que o executivo central tomasse iniciativas que atenuassem as perdas.