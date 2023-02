Utente de lar de idosos está desaparecido em Almeida

JN Hoje às 22:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Um utente, de 84 anos, do Lar de São Pedro de Rio Seco, no concelho de Almeida, na Guarda, está desaparecido. As buscas pelo idoso vão decorrer durante a noite.

O alerta do desaparecimento foi dado às 18.15 horas deste domingo. De acordo com fonte da GNR da Guarda, o idoso sofre de Alzheimer e terá saído do lar sem que as funcionárias da instituição se tenham apercebido.

Estão envolvidos nas buscas os Bombeiros Voluntários de Almeida e a GNR de Almeida, com 15 operacionais, quatro viaturas e meios cinotécnicos.