Acidente mata dois jovens que seguiam na mala no carro

Viajavam quatro num carro de dois. Projetados para a estrada após embate contra um muro em Celorico da Beira

As duas vítimas mortais do acidente ocorrido ontem, segunda -feira, à noite, em Celorico da Beira iam na mala de um carro de dois lugares, um ligeiro de mercadorias, onde seguiam quatro jovens amigos, confirmou esta terça-feira o JN junto de fontes policiais. O despiste contra um muro na Estrada Nacional 17 (EN17), em Cortiçô da Serra, provocou a morte de João Manuel Tavares, um arquiteto de 29 anos, e de André Fonseca, 22 anos, estudante do Politécnico de Castelo Branco. Os dois, tal como o condutor, residiam em Videmonte, uma freguesia da Guarda, enquanto o que seguia no lugar do pendura reside na cidade da Guarda.

O despiste aconteceu cerca das 22.30 horas. Os amigos tinham ido jantar a um restaurante em Folgosinho, Gouveia (para lá tinham ido sete em dois carros), e regressavam a Videmonte, uma viagem de quase 50 quilómetros pela EN17.