Autoridades procuram homem desaparecido no concelho de Celorico da Beira

As autoridades estão a realizar buscas para encontrar um homem que está desaparecido na localidade de Maçal do Chão, no concelho de Celorico da Beira, distrito da Guarda.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o homem tem "47 ou 48 anos" e "sofre de perturbações mentais".

O homem está desaparecido desde as 18 horas de segunda-feira, disse.

Nas operações de busca participavam, pelas 14:10, um total de 22 elementos e nove viaturas dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira e da GNR, segundo o CDOS da Guarda.