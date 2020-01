Camião galga separador central na A25 e capota. Acidente fez um ferido grave

Madalena Ferreira Hoje às 16:07 Facebook

O condutor de um camião ficou ferido com gravidade na sequência de um despiste na A25, junto à saída da Ratoeira, Celorico da Beira, no sentido Viseu/Guarda.

Ainda não estão apuradas as causas do acidente, mas sabe-se que o TIR capotou, galgou o separador central e tombou na via contrária. O alerta foi dado por volta das 14 horas e a vítima foi transportada para o Hospital da Guarda, pelos bombeiros de Celorico da Beira, que mobilizaram quatro viaturas e uma dezena de operacionais.

A GNR cortou o trânsito na autoestrada, estabeleceu uma faixa de segurança de modo a permitir as manobras de socorro, bem como a limpeza da via e remoção do veículo. Por enquanto o trânsito continua condicionado no sentido Guarda/Viseu.