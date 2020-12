Madalena Ferreira Hoje às 17:27 Facebook

Um homem de 34 anos morreu esta terça-feira na sequência do despiste do motociclo que conduzia na Estrada Nacional 17, a meio caminho entre os concelhos de Gouveia e Celorico da Beira.

O óbito do homem, que se crê ser de Gouveia, foi dado logo no local.

O alerta foi dado por volta das 14 horas e desde então que a estrada esteve cortada ao trânsito até às 16 horas para levantamento do corpo, remoção do motociclo e alguns destroços que ficaram espalhados no piso.