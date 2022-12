Barca d'Alva deseja o comboio, mas tem pouca esperança

Cansada de promessas, população desconfia da intenção do Governo de reabrir a linha do Douro até à fronteira.

Batemos à porta de Horácio Sousa. O último chefe da estação ferroviária de Barca d'Alva responde que "é só um momento" e não tarda a sair. Disseram-nos que ele gosta pouco de falar sobre a antiga linha do Douro dali até ao Pocinho. Só que não. "O que quer saber?". Simples: "O Governo quer reabrir a linha até à fronteira com Espanha. O que acha?" Não pensa muito. "Nunca devia ter acabado. Agora não acredito".

Horácio vive a poucos passos do que resta do caminho de ferro, que mal se distingue entre a erva crescida. Lá ao fundo, como fantasmas, estão os antigos e tristes edifícios brancos onde o antigo ferroviário viveu quando mandava naquele centro de muita atividade, com comboios e vagões que vinham de Espanha e de França, sem contar com os que iam de cá para lá.