Lenda de amor proibido inspira festa em Castelo Rodrigo

A lenda sobre o amor proibido entre um cavaleiro cristão e a filha de um judeu inspira a festa que nos dias 31 de agosto e 1 de setembro se vai realizar na aldeia histórica de Castelo Rodrigo.

"O caso de amor entre um cavaleiro cristão e a linda filha de um rico judeu, que se refugiou em Castelo Rodrigo", Ofa de seu nome, é "o mote para uma festa inesquecível, que vai acontecer na aldeia histórica de Castelo Rodrigo", no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no interior norte do distrito da Guarda, anunciou a Aldeias Históricas de Portugal - Associação de Desenvolvimento Turístico (AHP-ADT).

