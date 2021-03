Mulher morre em despiste de mota em Figueira de Castelo Rodrigo

JN Hoje às 19:13 Facebook

O despiste de um motociclo em Figueira de Castelo Rodrigo provocou a morte a uma mulher, este domingo.

Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse à Lusa que recebeu o alerta via 112 para um despiste na Estrada Municipal 604-1, que liga Figueira de Castelo Rodrigo a Mata de Lobos, no distrito da Guarda.

A vítima mortal, que conduzia a mota, é uma mulher com 38 anos, disse ainda a GNR, cujo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) "está a investigar as causas do acidente".

No local estiveram sete elementos e três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Figueira de Castelo Rodrigo, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação, "que confirmou o óbito no local" e a GNR, referiu o CDOS da Guarda.