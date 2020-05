Dois jovens morrem em despiste automóvel na Guarda

Hoje às 18:50, atualizado às 19:23 Facebook

Dois jovens de 19 anos morreram, na tarde desta sexta-feira, num violento acidente na variante de Fornos de Algodres, na Guarda.

De acordo com fonte dos bombeiros locais, os dois rapazes, que seguiam sozinhos, despistaram-se contra uma árvore, ao que tudo indica devido a excesso de velocidade.

As autoridades estão ainda no local a recolher dados para apurar as circunstâncias do sinistro. O alerta foi dado pelas 16.17 horas.

"O carro despistou-se numa curva onde já houve outros acidentes", contou à Lusa o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres, Armando Costa.

O responsável adiantou ainda que os dois jovens eram residentes em Fornos de Algodres. Os óbitos doram declarados no local pela médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda.

No local do acidente estiveram 15 elementos e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres, da VMER da Guarda, da Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Seia e da GNR, segundo o CDOS.