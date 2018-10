Cinco meios aéreos e 100 operacionais combatem fogo em Fornos de Algodres

Hoje às 18:12 Facebook

O combate a um incêndio no concelho de Fornos de Algodres está a mobilizar 101 operacionais e cinco meios aéreos.

O incêndio, cujo alerta foi dado às 15.43 horas, lavra numa zona de mato da freguesia de Matança, no concelho de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Pelas 17.40 horas, a fonte do CDOS disse que o combate às chamas estava "a decorrer favoravelmente". O fogo não ameaça povoações, nem coloca habitações em perigo.

Estão no terreno um total de 101 operacionais, apoiados por 28 meios terrestres, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil.