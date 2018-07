Incêndio de grandes dimensões deflagra num armazém em Gouveia

29 Abril 2018 às 19:59 Facebook

Twitter

Um incêndio urbano de grandes dimensões deflagrou, este domingo à tarde, num armazém municipal em Gouveia, Guarda.

Segundo disse ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, foram mobilizados para o local 64 operacionais, apoiados por 21 veículos.

O alerta foi dado às 18.54 horas e, pelas 21.30 horas, o fogo já estava dominado. De acordo com o CDOS, não houve habitações em perigo nem feridos. Não há ainda informações sobre as causas do incêndio.

Segundo a mesma fonte, o local onde deflagrou o incêndio era uma antiga fábrica que serve agora de armazém de serviços municipais. Há "material diverso" no interior do espaço.