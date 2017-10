Pai e filha protegem 80 cães em abrigo ameaçado pelas chamas

Jornal de Notícias Hoje às 15:25, atualizado às 15:26 Facebook

O Cantinho da Lili, em Gouveia, abriga mais de 80 cães. No domingo, Liliana dos Santos e o pai ficaram sozinhos a proteger os animais do fogo, que consumiu tudo à volta e provocou estragos na vedação e ferimentos em alguns cães.

"Estou presa com o meu pai. Está tudo a arder à nossa volta", foi assim que Liliana dos Santos, de 35 anos, explicou o drama que enfrentou no Cantinho da Lili, em Gouveia. No vídeo publicado, no domingo, no Facebook, e partilhado por milhares de pessoas, pode ver-se as chamas que atingiram o local.

O JN falou com Carlos Albuquerque, namorado de Liliana, que não se conseguiu juntar à companheira para defender o abrigo. "As estradas estavam todas cortadas e eles ficaram sozinhos. Felizmente, sem ferimentos, mas tiveram que enfrentar um verdadeiro inferno", contou Carlos.

Foi através do telefone que conseguiu saber que Liliana e o sogro, Gregório Santos, de 65 anos, estão bem. "Estou em Aveiro e está a ser muito complicado falar com a Liliana, mas o mais importante é que está tudo bem", disse.

O fogo ainda chegou à vedação, "provocando pequenos estragos". Dos 80 animais, "quatro ou cinco inspiram maiores cuidados" na sequência de algumas feridas. "O calor que se fazia sentir era tanto que os animais tentaram fugir e começaram a morder-se por causa do stress, acabando por ficar com ferimentos", refere. "Foi uma sorte, já que tudo o que está à volta do cantinho acabou mesmo por arder", disse Carlos Albuquerque.

Apesar das dificuldades de contacto, Liliana Santos tem usado as redes sociais para informar os seguidores do Cantinho da Lili. "Amigos de Gouveia e arredores, precisamos de pessoas e mãos para ajudar a tratar dos animais. Água, transportadoras, coleiras, trelas e carros para levar animais ao veterinário e reorganizar animais. Precisam-se ajudas para comprar paus e redes de vedação", escreveu na última publicação, ainda de madrugada.

De acordo com informações publicadas na página, existe uma conta aberta para quem quiser fazer donativos para apoiar a recuperação do espaço.